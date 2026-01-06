Spectacle musical années 70. Vexin-sur-Epte
Spectacle musical années 70. Vexin-sur-Epte dimanche 7 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Spectacle musical années 70.
Gymnase d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Spectacle Musical Vivez la folie des années 70 !
L’école de musique Yolande Hays et le Chœur de St Pierre vous donnent rendez-vous pour un voyage nostalgique et festif au cœur des seventies !
Venez revivre en musique les tubes emblématiques des années 1970 interprétés avec passion par les élèves et les choristes. Un moment de partage intergénérationnel à ne pas manquer !
– Date Dimanche 7 juin 2026
– Horaire 15h00
– Lieu Salle du Gymnase, Écos (Vexin-sur-Epte)
– Tarif Entrée gratuite .
Gymnase d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 26 26 60 47 assll.musique@gmail.com
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English : Spectacle musical années 70.
L’événement Spectacle musical années 70. Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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