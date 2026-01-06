Vexin-sur-Epte

Spectacle musical années 70.

Gymnase d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Spectacle Musical Vivez la folie des années 70 !

L’école de musique Yolande Hays et le Chœur de St Pierre vous donnent rendez-vous pour un voyage nostalgique et festif au cœur des seventies !

Venez revivre en musique les tubes emblématiques des années 1970 interprétés avec passion par les élèves et les choristes. Un moment de partage intergénérationnel à ne pas manquer !

– Date Dimanche 7 juin 2026

– Horaire 15h00

– Lieu Salle du Gymnase, Écos (Vexin-sur-Epte)

– Tarif Entrée gratuite .

Gymnase d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 26 26 60 47 assll.musique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle musical années 70.

L’événement Spectacle musical années 70. Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération