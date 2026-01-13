Après-midi jeux de société Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte
Après-midi jeux de société Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte samedi 13 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Après-midi jeux de société
Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Et si on jouait ? Un après-midi jeux de société pour toute la famille !
La médiathèque de Tourny et l’association L’avant-poste des Gobelins d’Ecos, vous propose un après-midi jeux de société !
En famille ou entre amis venez découvrir de nouveaux jeux, défier d’autres joueurs réflexion, stratégie ou ambiance, il y en a pour tous les goûts !
Tout public. Ouvert à tous !
Entrée libre. .
Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37
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English : Après-midi jeux de société
L’événement Après-midi jeux de société Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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