Après-midi jeux de société Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Après-midi jeux de société

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Et si on jouait ? Un après-midi jeux de société pour toute la famille !

La médiathèque de Tourny et l’association L’avant-poste des Gobelins d’Ecos, vous propose un après-midi jeux de société !

En famille ou entre amis venez découvrir de nouveaux jeux, défier d’autres joueurs réflexion, stratégie ou ambiance, il y en a pour tous les goûts !

Tout public. Ouvert à tous !

Entrée libre. .

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37

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English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération