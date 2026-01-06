Fête de la Musique à Panilleuse Panilleuse Vexin-sur-Epte
Fête de la Musique à Panilleuse Panilleuse Vexin-sur-Epte dimanche 7 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Fête de la Musique à Panilleuse
Panilleuse Ancien stade Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 19:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Cette année, la musique s’empare du village de Panilleuse !
Rendez-vous le samedi 20 juin pour une soirée éclectique et festive en plein air.
Programme de la soirée
– 19h00 19h30 École de musique d’Écos (Ouverture associative)
– 20h00 21h00 The Littah Woo Trio (Jazz)
– 21h30 23h00 Vibrasound (Pop Rock)
– 23h00 00h00 DJ Greg (Mix de clôture)
Infos pratiques
– Date Samedi 20 juin
– Lieu Rue aux Gaillards (Ancien stade), Panilleuse
Ambiance Conviviale et gratuite !
Venez nombreux pour fêter l’arrivée de l’été en musique ! .
Panilleuse Ancien stade Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie +33 9 82 81 65 34
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English : Fête de la Musique à Panilleuse
L’événement Fête de la Musique à Panilleuse Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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