Fête de la Musique à Panilleuse Panilleuse Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Fête de la Musique à Panilleuse

Panilleuse Ancien stade Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 19:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Cette année, la musique s’empare du village de Panilleuse !

Rendez-vous le samedi 20 juin pour une soirée éclectique et festive en plein air.

Programme de la soirée

– 19h00 19h30 École de musique d’Écos (Ouverture associative)

– 20h00 21h00 The Littah Woo Trio (Jazz)

– 21h30 23h00 Vibrasound (Pop Rock)

– 23h00 00h00 DJ Greg (Mix de clôture)

Infos pratiques

– Date Samedi 20 juin

– Lieu Rue aux Gaillards (Ancien stade), Panilleuse

Ambiance Conviviale et gratuite !

Venez nombreux pour fêter l’arrivée de l’été en musique ! .

Panilleuse Ancien stade Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie +33 9 82 81 65 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique à Panilleuse

L’événement Fête de la Musique à Panilleuse Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération