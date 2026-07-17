Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh Luzuron Lannion
vendredi 17 juillet 2026 · Luzuron · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh
Luzuron 210 Hent Kaouenneg Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29
Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh.
Durée approximative 45mn/1h. .
Luzuron 210 Hent Kaouenneg Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 80 90 55
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English :
L’événement Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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