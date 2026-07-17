Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh Luzuron Lannion

Informations pratiques

Lannion

Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh

Luzuron 210 Hent Kaouenneg Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29

Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh.

Durée approximative 45mn/1h. .

Luzuron 210 Hent Kaouenneg Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 80 90 55

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English :

L’événement Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose