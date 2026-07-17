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AGENDA · Lannion

Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh Luzuron Lannion

vendredi 17 juillet 2026 · Luzuron · Lannion

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Luzuron
Adresse
210 Hent Kaouenneg
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh

Luzuron 210 Hent Kaouenneg Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29

Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh.
Durée approximative 45mn/1h.   .

Luzuron 210 Hent Kaouenneg Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 80 90 55 

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English :

L’événement Visite accompagnée de la chèvrerie Mohair Breizh Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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