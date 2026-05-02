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Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé

Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé vendredi 9 octobre 2026.

Lieu : Chapelle des Ursulines

Adresse : 1 Avenue Jules Ferry

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : vendredi 9 octobre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Quimperlé

Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 11:00:00
fin : 2026-10-09 11:45:00

Date(s) :
2026-10-09

Un cheminement à travers 10 années de créations, des œuvres de jeunesse aux œuvres spécialement créées pour cette exposition quimperloise.
Visite tout public. Tous les vendredis à 11h du 22 mai au 25 octobre.   .

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English : Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses

L’événement Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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