Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé vendredi 9 octobre 2026.
Quimperlé
Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 11:00:00
fin : 2026-10-09 11:45:00
Date(s) :
2026-10-09
Un cheminement à travers 10 années de créations, des œuvres de jeunesse aux œuvres spécialement créées pour cette exposition quimperloise.
Visite tout public. Tous les vendredis à 11h du 22 mai au 25 octobre. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses
L’événement Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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