Visite accompagnée du Château et de sa bastide Bellocq
Visite accompagnée du Château et de sa bastide Bellocq mercredi 8 juillet 2026.
Bellocq
Visite accompagnée du Château et de sa bastide
Bellocq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Bellocq est la plus ancienne bastide de la vicomté du Béarn (13ème siècle), ses rues perpendiculaires se coupant à angle droit témoignent de la volonté de faire de Bellocq un emplacement stratégique pour Gaston VII Moncade, vicomte de Béarn.
15h30 et 16h30 visite accompagnée du château et de sa bastide.
15h à 18h Visite libre avec mise à disposition d’un support de visite. .
Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 44 75 45
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English : Visite accompagnée du Château et de sa bastide
L’événement Visite accompagnée du Château et de sa bastide Bellocq a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur de Béarn
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