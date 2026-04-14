Visite accompagnée et visite libre des Jardins du Loriot : Les nouveautés 2026, Les jardins du loriot, Venansault

Visite accompagnée et visite libre des Jardins du Loriot : Les nouveautés 2026 6 et 7 juin Les jardins du loriot Vendée

Entrée payante : Adultes 9 €, Handicapés, étudiants demandeurs d’emploi 7 €; 5 à 12 ans 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

A partir du conte de la Princesse Lune (Japon), d’une Maison de sorcière, découverte de plantes d’ici et d’ailleurs. La Hutte de Sima Guang et le Pavillon de la Clarté Céleste invitent à un voyage dans la Chine Ancienne.

Le Pont Moulin-Joly et ses jardins reconstitués à partir d’archives de l’ancien parc du graveur paysagiste et académicien Watelet qui a contribué à sensibiliser au XVIIIe siècle les amateurs de jardins en France au style anglo-chinois.

Visite guidée à 15 h 15 uniquement le dimanche

En visite libre (non accompagnée) :

La forêt de la Princesse Lune : Parcours ludique en 6 stations illustrées du plus vieux conte japonais : Le conte du coupeur de Bambou

Le Jardin de Java : Les stupas de Borobudur entourent un Bouddha couché.

Les bassins des nymphéas : hommage à Monet et Clemenceau

Expo Monet en Asie du Sud sous les auspices des Oies et Garudas…

Les Jardins de Bali et de Birmanie

Les aventures de 8 chasseurs de plantes dans l’Himalaya : 8 moulins à prières vous racontent leurs intrépides aventures et vous invitent à admirer quelques unes des plantes qu’ils ont collectées.

La tonnelle d’Hildegarde de Bingen et ses plantes

Les jardins du loriot La Mancelière 60, Chemin de la Tour, Venansault, Vendée, Pays de la Loire Venansault 85190 Vendée Pays de la Loire 02 51 40 35 41 http://www.jardinsduloriot.fr Sortie 33 A 87 Carrefour La Landette prendre la D760 direction Landeronde La Mancelière A 2 Km tourner à droite puis 1ère à gauche. Faire 700 m pour arriver au parking

Les Jardins du Loriot, parc anglo-chinois, s’inspirent de l’esprit novateur des jardins paysagers du XVIIIe qui sollicitent l’imaginaire du visiteur. Jardins anglo-chinois Jardins paysagers

Les Jardins du Loriot