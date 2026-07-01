Visite accompagnée, Hangar de Corcelles, Champdor-Corcelles

Informations pratiques

Visite accompagnée Samedi 19 septembre, 15h00 Hangar de Corcelles Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite exceptionnelle du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles)

Hangar de Corcelles 01110 Champdor-Corcelles Champdor-Corcelles 01110 Corcelles Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]

Le site castral de Corcelles château visite

Le Dreffia