AGENDA · Champdor-Corcelles
Visite accompagnée, Hangar de Corcelles, Champdor-Corcelles
samedi 19 septembre 2026 · Hangar de Corcelles · Champdor-Corcelles
Informations pratiques
Visite accompagnée Samedi 19 septembre, 15h00 Hangar de Corcelles Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite exceptionnelle du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles)
Hangar de Corcelles 01110 Champdor-Corcelles Champdor-Corcelles 01110 Corcelles Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]
Le site castral de Corcelles château visite
Le Dreffia