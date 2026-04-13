Visite accompagnée tout public de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite accompagnée tout public de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé vendredi 2 octobre 2026.
Quimperlé
Visite accompagnée tout public de l’exposition Métamorphoses
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 11:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Cette année, la Chapelle des Ursulines accueille Maël Nozahic, artiste peintre, graveuse, céramiste et sculptrice fouesnantaise.
Ses œuvres questionnent notre rapport à la nature, l’intimité de nos rêves et la force des messages que se transmettent des générations d’hommes et de femmes à travers les mythes. Son univers s’inspire du surréalisme, les couleurs et les irisations chatoient, la nature foisonnante invite des personnages hybrides, des figures mythologiques et divinatoires, qui révèlent la puissance de la création féminine.
tous les vendredis à 11h à partir du 22 mai
Un cheminement à travers 10 années de créations, des œuvres de jeunesse aux œuvres spécialement créées pour cette exposition quimperloise
En mai et juin, la chapelle est ouverte du mardi au dimanche de 13h30 à 18h. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Visite accompagnée tout public de l’exposition Métamorphoses
L’événement Visite accompagnée tout public de l’exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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