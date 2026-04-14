Visite adultes : Cressonnière de Vaise, La cressonnière de Vaise, Lyon
Visite adultes : Cressonnière de Vaise, La cressonnière de Vaise, Lyon samedi 6 juin 2026.
Visite adultes : Cressonnière de Vaise 6 et 7 juin La cressonnière de Vaise Métropole de Lyon
Gratuit – 20 personnes – pantalon et chaussures fermées conseillés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Ne passez pas à côté de cet espace nature à la biodiversité exceptionnelle en plein cœur de Lyon !
Ancien parc de maison bourgeoise (19ème – début 20ème siècle) transformé ensuite en cressonnière, cet espace est redevenu, depuis l’abandon de son exploitation, une zone humide à la richesse floristique et faunistique unique à Lyon. Habituellement fermée au public pour préserver cet écosystème fragile, ne manquez cette visite sous aucun prétexte ! (pantalon et chaussures fermées conseillés – Site naturel, non aménagé, difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite).
(Visite pour les adultes + 12 ans)
La cressonnière de Vaise 48, avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69009 Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lyon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=687 »}] Ancien parc de maison bourgeoise (XIX- début XXe siècle) devenu ensuite cressonnière. Cette dernière est devenue, depuis l’abandon de son exploitation, une zone humide à la richesse floristique et faunistique unique à Lyon.
Ne passez pas à côté de cet espace nature à la biodiversité exceptionnelle en plein cœur de Lyon !
©Muriel Chaulet
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