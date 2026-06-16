Informations pratiques

Grosmagny

Visite-animation Patouille et Gratouille

Grosmagny Territoire de Belfort

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Dans la ferme pédagogique et maraîchère bio de Sylvie, parents et enfants découvrent, observent, manipulent, mettent les mains dans la terre. Aromatiques, petits fruits, compost, serre, marre aux canards, recyclage de l’eau… Expérimentez par un escape game, il y a beaucoup à apprendre tout en s’amusant ! La cueillette du jour donnera lieu à un petit apéro papote dans le jardin.

Prévoir baskets Sur réservation .

Grosmagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite-animation Patouille et Gratouille

L’événement Visite-animation Patouille et Gratouille Grosmagny a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)