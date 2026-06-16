Visite-animation Patouille et Gratouille Grosmagny
mardi 4 août 2026 · Grosmagny
Informations pratiques
Grosmagny
Visite-animation Patouille et Gratouille
Grosmagny Territoire de Belfort
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Dans la ferme pédagogique et maraîchère bio de Sylvie, parents et enfants découvrent, observent, manipulent, mettent les mains dans la terre. Aromatiques, petits fruits, compost, serre, marre aux canards, recyclage de l’eau… Expérimentez par un escape game, il y a beaucoup à apprendre tout en s’amusant ! La cueillette du jour donnera lieu à un petit apéro papote dans le jardin.
Prévoir baskets Sur réservation .
Grosmagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite-animation Patouille et Gratouille
L’événement Visite-animation Patouille et Gratouille Grosmagny a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)