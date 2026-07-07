Visite apéro au château de Keriolet Concarneau
mardi 14 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Visite apéro au château de Keriolet
Château de Keriolet Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-14
Venez entre amis ou en famille et profitez d’une visite VIP du château, comprenant la visite classique ainsi que des zones habituellement non accessibles au public, suivie d’un apéritif composé de plateaux de charcuterie et de fromages, de cidre et de jus de pomme.
Tarif 19 € (9 € pour la visite et 10 € pour l’apéritif).
Chaque mardi et vendredi à 17 h30, du 14 juillet au 21 août
Visite limitée à 30 personnes uniquement sur réservation au 06 88 10 31 49 ou au 06 83 32 62 45 .
Château de Keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 88 10 31 49
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English :
L’événement Visite apéro au château de Keriolet Concarneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA
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