Atelier couture, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Informations pratiques

Atelier couture Mardi 28 juillet, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:30:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/324 »}]

Vous avez des vêtements troués et ne savez pas comment les raccommoder ? Cet atelier est l’occasion d’apprendre à le faire.