AGENDA · Concarneau
Atelier couture, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
mardi 28 juillet 2026 · KAL - Konk Ar Lab · Concarneau
Informations pratiques
Atelier couture Mardi 28 juillet, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:30:00+02:00
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/324 »}]
Vous avez des vêtements troués et ne savez pas comment les raccommoder ? Cet atelier est l’occasion d’apprendre à le faire.
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