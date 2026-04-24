Longeau-Percey

Visite apéro au Lac de la Vingeanne

Départ à proximité de la plage Longeau-Percey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Tout public

Observez, devinez puis savourez le lac de la Vingeanne !

En famille, partez explorer le lac aux côtés d’un guide pourquoi a-t-il été créé ? Comment fonctionne-t-il ? Quels oiseaux peut-on y observer ?

Entre explications accessibles, anecdotes et observation aux jumelles pour les enfants, la balade devient un vrai moment de découverte pour petits et grands.

Et pour finir en beauté, place à la convivialité un apéro gourmand aux saveurs locales à partager au bord de l’eau. .

Départ à proximité de la plage Longeau-Percey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite apéro au Lac de la Vingeanne Longeau-Percey a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne