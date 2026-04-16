Lafauche

Visite Apéro de l’ancienne forteresse de Lafauche

Rendez-vous à la Mairie Lafauche Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Partez à la découverte du château de Lafauche en compagnie d’un guide, pour une immersion au cœur d’une impressionnante forteresse médiévale. Du haut de son éperon dominant la plaine de Prez à plus de 400 mètres d’altitude, ce vaste site de 5 hectares révèle toute son importance stratégique. Remparts puissants, tours encore visibles, vestiges de ponts-levis… chaque pierre raconte l’histoire d’un château autrefois redoutable… .

Rendez-vous à la Mairie Lafauche 52700 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Apéro de l’ancienne forteresse de Lafauche Lafauche a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne