Informations pratiques

Honfleur

Visite Apprenti Impressionniste

67 Boulevard Charles V Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 15:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Visite ludique et participative au cours de laquelle vos sens (odorat, vue et goût) seront mis en éveil pour réaliser des petits ateliers.

Visite ludique et participative au cours de laquelle vos sens (odorat, vue et goût) seront mis en éveil pour réaliser des petits ateliers.

Ainsi à la manière de Boudin et des Impressionnistes, vous serez amenés vous aussi à observer les paysages, à tenir la palette pour peindre sur le motif

à l’aide de matériaux originaux, qui flatteront la gourmandise des petits comme des plus grands.

Dans le cadre des Étonnants Patrimoines à l’initiative de Calvados Attractivité et du conseil départemental .

67 Boulevard Charles V Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30 contact@ot-honfleur.fr

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English : Visite Apprenti Impressionniste

A fun, interactive tour where your senses (smell, sight and taste) will be stimulated to create small workshops.

L’événement Visite Apprenti Impressionniste Honfleur a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Honfleur-Beuzeville