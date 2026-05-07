Visite archi L’église Notre-Dame RDV sur le parvis de l’église, au pied du clocher Royan

Royan

Visite archi L’église Notre-Dame

RDV sur le parvis de l’église, au pied du clocher 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-25

Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique de la Reconstruction de Royan. Entre modernité et tradition, rationalisme et lyrisme, découvrez toutes les facettes de ce monument remarquable.

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RDV sur le parvis de l’église, au pied du clocher 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

A masterpiece of twentieth-century sacred art, Notre-Dame church is an emblematic building of Royan?s Reconstruction. Between modernity and tradition, rationalism and lyricism, discover all the facets of this remarkable monument.

L’événement Visite archi L’église Notre-Dame Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan