Visite archi Les villas 1950 du quartier de Foncillon RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan
Visite archi Les villas 1950 du quartier de Foncillon RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan lundi 22 juin 2026.
Royan
Visite archi Les villas 1950 du quartier de Foncillon
RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
La concentration de villas exceptionnelles dans Foncillon fait d’une promenade dans ce quartier, détruit à près de 90% dans les bombardements de 1945, une véritable plongée dans l’architecture domestique des années 1950.
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RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
The concentration of exceptional villas in Foncillon makes a stroll through this neighborhood, almost 90% of which was destroyed in the 1945 bombings, a veritable plunge into the domestic architecture of the 1950s.
L’événement Visite archi Les villas 1950 du quartier de Foncillon Royan a été mis à jour le 2026-05-05 par Mairie de Royan
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