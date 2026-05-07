Visite archi Les villas 1950 du quartier de Foncillon RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan

Royan

Visite archi Les villas 1950 du quartier de Foncillon

RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

La concentration de villas exceptionnelles dans Foncillon fait d’une promenade dans ce quartier, détruit à près de 90% dans les bombardements de 1945, une véritable plongée dans l’architecture domestique des années 1950.

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RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

The concentration of exceptional villas in Foncillon makes a stroll through this neighborhood, almost 90% of which was destroyed in the 1945 bombings, a veritable plunge into the domestic architecture of the 1950s.

L’événement Visite archi Les villas 1950 du quartier de Foncillon Royan a été mis à jour le 2026-05-05 par Mairie de Royan