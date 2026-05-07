Visite archi Les villas du boulevard Garnier place du Maréchal Foch Royan
Visite archi Les villas du boulevard Garnier place du Maréchal Foch Royan vendredi 19 juin 2026.
Royan
Visite archi Les villas du boulevard Garnier
place du Maréchal Foch RDV devant le Monument aux Morts Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Aménagé à la fin du XIXe siècle, à l’orée du Parc, le boulevard Garnier abrite de nombreuses villas aux styles variés. Venez découvrir les demeures de la Belle-Époque et les constructions modernes d’une des plus belles promenades de Royan.
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place du Maréchal Foch RDV devant le Monument aux Morts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Built at the end of the 19th century on the edge of the park, boulevard Garnier is home to numerous villas in a variety of styles. Come and discover the Belle-Époque mansions and modern buildings of one of Royan?s most beautiful promenades.
L’événement Visite archi Les villas du boulevard Garnier Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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