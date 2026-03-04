VISITE ART DÉCO, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

VISITE ART DÉCO Samedi 23 mai, 11h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:45:00+02:00

Découvrez l’histoire, les détails et les particularités de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, chef d’œuvre Art déco des années 1930.

Durée : 45 min

Sur inscription à mediation.bep@mairie-toulouse.fr ou inscription sur place

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Un chef d’œuvre Art déco des années 1930