Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan
Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan jeudi 9 juillet 2026.
Dinan
Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Peindre les plumes d’ailleurs
Après la visite, les enfants s’inspirent des décors du paquebot L’Eridan, à destination de l’Océanie, pour peindre à la gouache des cacatoès, des casoars, des paradisiers et autres oiseaux exotiques.
Enfants de 4 à 12 ans (dès 3 ans avec accompagnateur)
Réservation obligatoire. .
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80
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English :
L’événement Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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