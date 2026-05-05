Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan
Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan vendredi 7 août 2026.
Dinan
Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Modeler des coquillages et crustacés
A travers la visite, les enfants découvrent les oeuvres de l’artiste en lien avec la faune marine bretonne. Ensuite, avec de l’argile, ils modèlent des animaux marins homards, crevettes, crabes, etc…
Enfants de 4 à 12 ans (dès 3 ans avec accompagnateur)
Réservation obligatoire. .
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80
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English :
L’événement Visite-atelier au Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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