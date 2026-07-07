Visite atelier Balade découverte des plantes sauvages Par Pissenlit & Compagnie Moulineaux
jeudi 27 août 2026 · Moulineaux
Informations pratiques
Moulineaux
Visite atelier Balade découverte des plantes sauvages Par Pissenlit & Compagnie
1061 Rue Lieutenant Jacques Hergault Moulineaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Partez à la découverte des trésors végétaux qui poussent autour de vous ! Accompagnés de Marie, explorez les chemins et apprenez à reconnaître plusieurs plantes sauvages comestibles, comme la berce, le plantain ou la consoude.
Vous découvrirez leurs propriétés, leurs usages en cuisine et les gestes essentiels pour une cueillette en toute sécurité. Une initiation accessible à tous pour porter un nouveau regard sur la nature qui nous entoure. .
1061 Rue Lieutenant Jacques Hergault Moulineaux 76530 Seine-Maritime Normandie
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English : Visite atelier Balade découverte des plantes sauvages Par Pissenlit & Compagnie
L’événement Visite atelier Balade découverte des plantes sauvages Par Pissenlit & Compagnie Moulineaux a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité
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