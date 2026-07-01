Visite guidée du château, Château de Robert le Diable, Moulineaux

Informations pratiques

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Robert le Diable Seine-Maritime

Durée 1h, ouverture des réservations début sept.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Château de Robert le Diable fait partie des monuments incontournables de la Métropole de Rouen. À 20 mn du centre-ville de Rouen, sur la commune de Moulineaux, venez découvrir cette forteresse mythique Normande. Son cadre boisé, sa vue imprenable sur la vallée de la Seine permet d’apprécier au détour d’une visite ou d’une balade un environnement ressourçant et caractéristique du paysage de l’agglomération rouennaise.

Unique à plus d’un titre, son emplacement sur une ancienne place forte de la Normandie médiévale et la légende qui entoure le cruel Robert le diable vous plonge dans un univers de contes et de mythes à découvrir lors de nos balades commentées.

Château de Robert le Diable Rue du Lieutenant Jacques Hergault, 76530 Moulineaux Moulineaux 76530 Seine-Maritime Normandie 02 35 52 48 09 https://www.chateauderobertlediable.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://rouen-sitesetmonuments.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Les ruines du château de Robert le diable se tiennent sur les fondations d’une forteresse dont l’existence remonterait à l’époque de la Normandie ducale. Bien que le XIème siècle soit souvent cité comme la période de fondation, le texte le plus ancien fait mention de la forteresse de Moulineaux en 1180, soit près d’un siècle plus tard.

Au cours de son histoire, le château fût plusieurs fois détruit et rebâti. Il fut démantelé une première fois entre 1203 et 1204 au moment de la conquête de la Normandie par Philippe Auguste, pour ensuite faire l’objet de diverses réparations avant de connaître de nouvelles destructions liées à la guerre de Cent ans. Parking à proximité

Le Château de Robert le Diable fait partie des monuments incontournables de la Métropole de Rouen. À 20 mn du centre-ville de Rouen, sur la commune de Moulineaux, venez découvrir cette forteresse Son…

©Guillaume Briere-Soude