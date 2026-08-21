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Visite-atelier « Cadre sur paysage », Lavoir, Tannois

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir · Tannois

Visite-atelier « Cadre sur paysage », Lavoir, Tannois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lavoir
Adresse
rue de la petite Chalaide 55000 Tannois
Ville
55000 Tannois
Département
Meuse
Tarif
Rendez-vous au lavoir, à l’angle de la rue Poincaré et de la rue de la Petite Chalade.

Visite-atelier « Cadre sur paysage » Samedi 19 septembre, 11h00 Lavoir Meuse

Rendez-vous au lavoir, à l’angle de la rue Poincaré et de la rue de la Petite Chalade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion du projet « cadre sur paysage » animé par l’architecte paysagiste Camille Hagen, venez découvrir l’exposition des œuvres réalisées par les enfants du centre de loisirs en regard des reproductions paysagères du Musée barrois. A l’issue de cette présentation assurée par des médiateur.rice.s du patrimoine, vous seront proposés des ateliers originaux pour appréhender à votre tour le paysage de Tannois sous un cadre nouveau.

Lavoir rue de la petite Chalaide 55000 Tannois Tannois 55000 Meuse Grand Est 03.29.79.56.17
À l’occasion du projet « cadre sur paysage » animé par l’architecte paysagiste Camille Hagen, venez découvrir l’exposition des œuvres réalisées par les enfants du centre de loisirs en regard des du A…

©Agglomération Meuse Grand Sud

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