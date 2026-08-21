Visite-atelier « Cadre sur paysage », Lavoir, Tannois

Informations pratiques

Visite-atelier « Cadre sur paysage » Samedi 19 septembre, 11h00 Lavoir Meuse

Rendez-vous au lavoir, à l’angle de la rue Poincaré et de la rue de la Petite Chalade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion du projet « cadre sur paysage » animé par l’architecte paysagiste Camille Hagen, venez découvrir l’exposition des œuvres réalisées par les enfants du centre de loisirs en regard des reproductions paysagères du Musée barrois. A l’issue de cette présentation assurée par des médiateur.rice.s du patrimoine, vous seront proposés des ateliers originaux pour appréhender à votre tour le paysage de Tannois sous un cadre nouveau.

Lavoir rue de la petite Chalaide 55000 Tannois Tannois 55000 Meuse Grand Est 03.29.79.56.17

À l’occasion du projet « cadre sur paysage » animé par l’architecte paysagiste Camille Hagen, venez découvrir l’exposition des œuvres réalisées par les enfants du centre de loisirs en regard des du A…

©Agglomération Meuse Grand Sud