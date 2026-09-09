Visite-Atelier Carnet de promeneur découvre les croquis des artistes et deviens toi-même artiste Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Visite-Atelier Carnet de promeneur découvre les croquis des artistes et deviens toi-même artiste

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 15:00:00

fin : 2026-11-25 16:00:00

Date(s) :

2026-11-25

Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir des croquis d’artistes, puis à vous glisser dans la peau d’un artiste. Laissez libre cours à votre imagination et exprimez votre créativité en réalisant votre propre œuvre !

Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir des croquis d’artistes, puis à vous glisser dans la peau d’un artiste. Laissez libre cours à votre imagination et exprimez votre créativité en réalisant votre propre œuvre ! .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Visite-Atelier Carnet de promeneur découvre les croquis des artistes et deviens toi-même artiste

As part of the exhibition celebrating SAMEB’s 70th anniversary, you are invited to view some artists’ sketches and then try your hand at being an artist yourself. Let your imagination run wild and express your creativity by creating your own artwork!

L’événement Visite-Atelier Carnet de promeneur découvre les croquis des artistes et deviens toi-même artiste Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité