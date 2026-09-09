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AGENDA · Honfleur

Visite-Atelier Carnet de promeneur découvre les croquis des artistes et deviens toi-même artiste Rue de l’Homme de Bois Honfleur

mercredi 25 novembre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de l'Homme de Bois
Adresse
Musée Eugène Boudin
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Visite-Atelier Carnet de promeneur découvre les croquis des artistes et deviens toi-même artiste

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 15:00:00
fin : 2026-11-25 16:00:00

Date(s) :
2026-11-25

Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir des croquis d’artistes, puis à vous glisser dans la peau d’un artiste. Laissez libre cours à votre imagination et exprimez votre créativité en réalisant votre propre œuvre !
Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir des croquis d’artistes, puis à vous glisser dans la peau d’un artiste. Laissez libre cours à votre imagination et exprimez votre créativité en réalisant votre propre œuvre !   .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 

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English : Visite-Atelier Carnet de promeneur découvre les croquis des artistes et deviens toi-même artiste

As part of the exhibition celebrating SAMEB’s 70th anniversary, you are invited to view some artists’ sketches and then try your hand at being an artist yourself. Let your imagination run wild and express your creativity by creating your own artwork!

L’événement Visite-Atelier Carnet de promeneur découvre les croquis des artistes et deviens toi-même artiste Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité

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