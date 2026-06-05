Visite Atelier Création & Carrelage à Bégrolles en Mauges Bégrolles-en-Mauges vendredi 24 juillet 2026.

Bégrolles-en-Mauges

Visite Atelier Création & Carrelage à Bégrolles en Mauges

Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 11:15:00

Date(s) :

2026-07-24

Entrez dans l’univers coloré de Cimauges et découvrez la fabrication artisanale de carreaux de ciment 100 % Choletaise !

Après une immersion dans l’histoire du carreau de ciment et la découverte du savoir-faire de l’entreprise, assistez à une démonstration des différentes étapes de fabrication préparation des pigments, positionnement des moules, pressage… !

Puis place à la pratique par groupe de deux, créez votre propre carreau de ciment et repartez avec la satisfaction d’avoir réalisé une pièce unique. Votre création vous attendra après séchage, il ne restera plus qu’à venir la récupérer !

Un atelier créatif et convivial pour expérimenter la matière et révéler l’artiste qui sommeille en vous.

Visite non-accessible PMR et conseillée à partir de 10 ans.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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L’événement Visite Atelier Création & Carrelage à Bégrolles en Mauges Bégrolles-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais