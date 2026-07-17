Visite – atelier de l’exposition « Black is beautiful » – Maison de la photographie Doisneau, Maison de la photographie Robert Doisneau, Gentilly

Informations pratiques

Visite – atelier de l’exposition « Black is beautiful » – Maison de la photographie Doisneau Jeudi 26 novembre, 14h30 Maison de la photographie Robert Doisneau Val-de-Marne

Visites – ateliers réservées aux patients et personnels de l’AP-HP (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis, Tenon et du Campus Picpus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T14:30:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T14:30:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00

Après une visite de l’exposition, création d’une pochette de disque en collage, inspirée de l’oeuvre photographique de Kwame Brathwaite.

Technique mixte : collage + typographie

« Je voulais que les gens se voient comme beaux. Pas selon les standards de quelqu’un d’autre, mais selon les leurs. »

— Kwame Brathwaite, photographe et activiste (1938–2023)

Maison de la photographie Robert Doisneau 1 Rue de la Div du General Leclerc, 94250 Gentilly, France Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France +33155010486 https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr RER B : station Gentilly. Métro : ligne 14 – station Hôpital de Bicêtre. Bus n° 57, V5 : arrêt Division Leclerc. Tram 3a : arrêt Stade Charléty. Bd Périphérique : sortie Porte de Gentilly.

Après une visite de l’exposition, nous allons créer une pochette de disque en collage, inspirée de l’oeuvre photographique de Kwame Brathwaite.

©Kwame Brathwaite,