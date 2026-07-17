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AGENDA · Gentilly

Visite – atelier de l’exposition « Black is beautiful » – Maison de la photographie Doisneau, Maison de la photographie Robert Doisneau, Gentilly

jeudi 26 novembre 2026 · Maison de la photographie Robert Doisneau · Gentilly

Visite – atelier de l’exposition « Black is beautiful » – Maison de la photographie Doisneau, Maison de la photographie Robert Doisneau, Gentilly

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Maison de la photographie Robert Doisneau
Adresse
1 Rue de la Div du General Leclerc, 94250 Gentilly, France
Ville
94250 Gentilly
Département
Val-de-Marne
Tarif
Visites - ateliers réservées aux patients et personnels de l'AP-HP (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis, Tenon et du Campus Picpus)

Visite – atelier de l’exposition « Black is beautiful » – Maison de la photographie Doisneau Jeudi 26 novembre, 14h30 Maison de la photographie Robert Doisneau Val-de-Marne

Visites – ateliers réservées aux patients et personnels de l’AP-HP (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis, Tenon et du Campus Picpus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T14:30:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T14:30:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00

Après une visite de l’exposition, création d’une pochette de disque en collage, inspirée de l’oeuvre photographique de Kwame Brathwaite.
Technique mixte : collage + typographie
« Je voulais que les gens se voient comme beaux. Pas selon les standards de quelqu’un d’autre, mais selon les leurs. »
— Kwame Brathwaite, photographe et activiste (1938–2023)

Maison de la photographie Robert Doisneau 1 Rue de la Div du General Leclerc, 94250 Gentilly, France Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France +33155010486 https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr RER B : station Gentilly. Métro : ligne 14 – station Hôpital de Bicêtre. Bus n° 57, V5 : arrêt Division Leclerc. Tram 3a : arrêt Stade Charléty. Bd Périphérique : sortie Porte de Gentilly.
Après une visite de l’exposition, nous allons créer une pochette de disque en collage, inspirée de l’oeuvre photographique de Kwame Brathwaite.

©Kwame Brathwaite,

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