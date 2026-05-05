Un olivier ni d’orient ni d’occident, performances rituelles, Le Générateur, Gentilly

Un olivier ni d’orient ni d’occident, performances rituelles Samedi 3 octobre, 18h00 Le Générateur Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:30:00+02:00

Un olivier ni d’Orient ni d’Occident– Performances rituelles est un projet de création et de transmission sur les nouvelles formes de spiritualité inventées par des artistes queer issus de cultures musulmanes, en prise avec des enjeux contemporains : écologie, écoféminisme, engagement social et résistance poétique.

Le projet est accueilli par le festival Frasq et le festival Jerk Off, et est curaté par Inès Geoffroy.

Les artistes performeurs Chams Barkaoui (Marseille/Tunisie) et Amenallah Atrous (Tunis) développeront un langage performatif inspiré de gestes de prière, de rituels, de chants et de formes de magie réinventées. Ces héritages spirituels et culturels seront revisités d’une manière queer et décoloniale, afin de créer des performances rituelles ancrées dans le monde d’aujourd’hui.

Autour de la performance centrale, vous pourrez participer à une table-ronde, un atelier fanzine, un moment culinaire, rituel d’hospitalité et de communion et une performance musicale en clôture.

Le projet montre comment les spiritualités contemporaines inventées par des artistes queer de culture musulmane créent de nouveaux espaces spirituels, qui s’ajoutent aux héritages existants et ouvrent d’autres modes d’exploration.

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France https://www.legenerateur.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivaljerkoff.com »}]

Saison Méditerranée 2026

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