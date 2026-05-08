Folkestone de la compagnie Ring Théâtre École élémentaire Henri Barbusse Gentilly
Folkestone de la compagnie Ring Théâtre École élémentaire Henri Barbusse Gentilly samedi 6 juin 2026.
Y
a-t-il un âge légal pour se déguiser en pirates ? Peut-on tomber amoureu·x·se
de sa meilleure amie ? Est-ce normal de tout le temps rêver de son prof d’espagnol
? Et puis d’abord ça veut dire quoi être normal ? Ce sont les questions que se posent
Matia, Luca et Cloé. Trois ami·e·s du collège, en proie à toutes les préoccupations
de l’adolescence. Et quand, dans cette période déjà chargée, Matia annonce à
ses deux ami·e·s qu’il déménage à Folkestone, une petite ville d’Angleterre, le
groupe se trouve chamboulé.
Un spectacle tendre et drôle sur l’amitié, les émotions et l’adolescence, au moment où Matia, Luca et Cloé voient leur trio bouleversé par un départ imminent.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Durée 45 min
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00
École élémentaire Henri Barbusse Place Henri Barbusse 94250 Gentilly
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