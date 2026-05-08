Folkestone de la compagnie Ring Théâtre École élémentaire Henri Barbusse Gentilly

Y

a-t-il un âge légal pour se déguiser en pirates ? Peut-on tomber amoureu·x·se

de sa meilleure amie ? Est-ce normal de tout le temps rêver de son prof d’espagnol

? Et puis d’abord ça veut dire quoi être normal ? Ce sont les questions que se posent

Matia, Luca et Cloé. Trois ami·e·s du collège, en proie à toutes les préoccupations

de l’adolescence. Et quand, dans cette période déjà chargée, Matia annonce à

ses deux ami·e·s qu’il déménage à Folkestone, une petite ville d’Angleterre, le

groupe se trouve chamboulé.

Un spectacle tendre et drôle sur l’amitié, les émotions et l’adolescence, au moment où Matia, Luca et Cloé voient leur trio bouleversé par un départ imminent.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Durée 45 min

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

École élémentaire Henri Barbusse Place Henri Barbusse 94250 Gentilly



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