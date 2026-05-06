Broderie participative avec Juliette Le roux Parvis Robert Doisneau Gentilly

À partir de fils, de perle et d’autres matériaux inattendus participez

à la création d’un grand dessin brodé et donnez vie aux masques fantastiques désaminées

dans la ville par Juliette Le Roux.

Réalisez une grande broderie avec l’artiste Juliette Le Roux

Le samedi 06 juin 2026

de 17h30 à 21h00

gratuit

Réservation auprès du Service culturel 01 41 24 27 10 ou reservation-culture@ville-gentilly.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Parvis Robert Doisneau 48-50 avenue Raspail 94250 Gentilly

Métro -> B : Gentilly (Paris) (Gentilly) (583m)

Bus -> 57184 : Reine Blanche (Gentilly) (11m)

Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (257.37m)

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