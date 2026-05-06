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Broderie participative avec Juliette Le roux Parvis Robert Doisneau Gentilly

Broderie participative avec Juliette Le roux Parvis Robert Doisneau Gentilly

Broderie participative avec Juliette Le roux Parvis Robert Doisneau Gentilly samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parvis Robert Doisneau

Adresse : 48-50 avenue Raspail

Ville : 94250 Gentilly

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Réservation auprès du Service culturel 01 41 24 27 10 ou reservation-culture@ville-gentilly.fr</p>

À partir de fils, de perle et d’autres matériaux inattendus participez
à la création d’un grand dessin brodé et donnez vie aux masques fantastiques désaminées
dans la ville par Juliette Le Roux.

Réalisez une grande broderie avec l’artiste Juliette Le Roux
Le samedi 06 juin 2026
de 17h30 à 21h00
gratuit

Réservation auprès du Service culturel 01 41 24 27 10 ou reservation-culture@ville-gentilly.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

Parvis Robert Doisneau 48-50 avenue Raspail  94250 Gentilly
Métro -> B : Gentilly (Paris) (Gentilly) (583m)
Bus -> 57184 : Reine Blanche (Gentilly) (11m)
Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (257.37m)
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