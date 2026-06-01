Nuit Blanche 2026 au Générateur et à Gentilly, Le Générateur, Gentilly

Nuit Blanche 2026 au Générateur et à Gentilly Samedi 6 juin, 20h00 Le Générateur Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

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Samedi 6 juin 2026 | 20h > minuit

️ Entrée libre

Depuis 2006 l’événement Nuit Blanche embrase les arts vivants et fait battre le cœur de la performance avec quelques heures ininterrompues d’installations poétiques et de paysages sonores en mouvement. Dans Gentilly comme au Générateur, les propositions artistiques surgissent à l’improviste, là où on ne les attend pas, mêlant audace, étrangeté et joie soudaine. Au fil d’un parcours jalonné de rendez-vous dans l’espace public, Nuit Blanche invite à une dérive curieuse, à une exploration vivante du territoire. Fidèle à ses alliés gentilléens de toujours — la Maison de la Photographie Robert Doisneau, le Lavoir Numérique, le Lavatronic, la Médiathèque et le Service culturel — Le Générateur insuffle – en partenariat avec la Ville – un désir de circuler autrement dans la cité. Par le talent de chaque artiste, la ville se transforme en un terrain de jeu sensible, en une scène mouvante à ciel ouvert. Une expérience unique où l’art se ressent et nous relie toutes et tous.

Programmation de la Nuit Blanche :

– Cyril Leclerc

Le Générateur

20h > 00h

Performance sonore et visuelle – Installation

A mi-chemin entre light show psychédélique des années 60 et mythe du savant illuminé, Doktor Licht nous invitent à voir et ressentir la lumière comme une entité sensible, fragile et vivante.

ê – Céline Ahond

⛳️ Départ au Générateur

20h > 20h30

Marche performative – Arts plastiques

Clôture du projet participatif « De la tête au pied du mot » à travers une déambulation performative entre Gentilly et Arcueil, mettant en lumière une parole collective transformant l’espace urbain en paysage poétique et engagé.

: – Zoé Ladouce

⛳️ Départ au Générateur

20h > 23h – Départs : 20h | 21h | 22h

Performance – Visites guidées

Au fil d’une déambulation dans Gentilly, le public découvrira la ville, à travers le regard de la fameuse professeure Roothwig Aka Zoé Ladouce ) spécialiste des ères glaciaires et de l’histoire imaginaire de Llynegti, cité engloutie sous les glaces depuis 13 600 ans.

à … – Renyan Liu & Léo Sarrade

Parvis de l’Église Saint-Saturnin

20h > 23h

Performance visuelle, chorégraphique et sonore

Des paysages sonores électroniques génératifs surgissent, des jeux de lumière épars créent des espaces mouvants et multicolores, un langage corporel apparaît, oscillant entre contrôle et abandon.

’É – Eva Gabrielle Sarfati avec Kenneth Jones & Jules Sacco

Lavatronic

20h > 23h

Performance – Installation

Eva Gabrielle Sarfati propose une installation immersive mêlant sculptures, performance et récits hybrides, où le public est invité à explorer un univers animiste fait de métamorphoses, de mythes et de savoirs partagés.

– Jérémy Chevalier

Place du 8 mai 1945

20h > 23h

Performance sonore

Un homme-orchestre transporte sa structure sur le dos. Les instruments suivent une partition automatisée, enrichie de bugs occasionnels, augmentant ainsi la confusion.

– & – – Charlotte Larouche

Le long du parcours Nuit Blanche

20h > 23h

Performance – Installation

Charlotte Larouche questionne la place des femmes dans l’espace urbain et présente deux performances qu’elle déploie alternativement, au gré de son inspiration et de ses rencontres, dans les rues de Gentilly.

’ é – Paul Clousier & Lucus

Maison de la photographie Robert Doisneau / Parvis de la médiathèque

20h > 23h

Performance – Installation – Musique

Par l’interaction entre une installation textile et une pièce sonore live, boucles et noeuds se répondent pour explorer conjointement le désir de s’auto-détruire dans l’évanouissement et celui de vivre pleinement.

. – Nicolas Canot & Romain AL.

Lavoir numérique

20h > 23h

Musique – Live électronique – Performance participative

smart.phonics est une performance audiovisuelle live où musique électronique, vidéoprojection et smartphones du public s’entrelacent pour donner vie à une expérience collective inédite.

Un évènement présenté par Le Générateur dans le cadre de Nuit Blanche 2026, avec le soutien de la Métropole du Grand Paris et en partenariat avec le réseau Actes if.

Avec le soutien de La ville de Gentilly et en partenariat avec La Maison de la Photographie Robert Doisneau, le Lavoir Numérique et la Médiathèque de Gentilly.

, 17 30 à 21 , : ,

Visuel © Birgit Brendgen

Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2026-au-generateur-et-a-gentilly/ »}]

Nuit Blanche fête comme chaque année les arts vivants et la vitalité de la performance avec plusieurs heures d’installations, de musique, d’ateliers et de projection au Générateur et dans Gentilly. Performance Installation

Birgit Brendgen