PAUL CLOUSIER & LUCUS / J’ai le désir de me dissoudre Maison de la Photographie Robert Doisneau Gentilly
PAUL CLOUSIER & LUCUS / J’ai le désir de me dissoudre Maison de la Photographie Robert Doisneau Gentilly samedi 6 juin 2026.
« J’ai le désir de me dissoudre » part du désir, presque mystique, de quitter son corps et de vivre avec ce qui se trouve en son dehors. La poétique de l’effacement de soi devient alors un geste de saturation des liens.
Paul Clousier et Lucus investissent la Maison de la photographie Robert Doisneau et l’espace public environnant pour faire dialoguer leurs pratiques, animées par un même souci de la reproduction frénétique. Par l’interaction entre une installation textile et une pièce sonore live, boucles et nœuds se répondent pour explorer conjointement le désir de s’auto-détruire dans l’évanouissement et celui de vivre pleinement.
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Paul Clousier et Lucus investissent la Maison de la photographie Robert Doisneau et l’espace public environnant pour faire dialoguer leurs pratiques, animées par un même souci de la reproduction frénétique.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Maison de la Photographie Robert Doisneau 1 Rue de la Division du Général Leclerc 94250 Gentilly
Métro -> B : Gentilly (Paris) (Gentilly) (520m)
Bus -> 57184 : Reine Blanche (Gentilly) (73m)
Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (265.16m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2026-au-generateur-et-a-gentilly/ +33149869914 contact@legenerateur.com https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/ https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/
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