EVA GABRIELLE SARFATI / Jardin d’Éden Lavatronic Gentilly
EVA GABRIELLE SARFATI / Jardin d’Éden Lavatronic Gentilly samedi 6 juin 2026.
Jardin d’Éden est une installation dans laquelle Eva Gabrielle Sarfati invite le public à savourer les fruits des arbres divins tout en partageant leurs commérages.
À la croisée de la sculpture, de l’installation et de la performance, l’artiste investit le lavomatic de la rue Charles Frérot et met en scène des formes de métamorphose et de chimérisation entre corps, matières et récits. Elle compose des environnements animistes où mythologies, savoirs scientifiques et gestes collectifs se rencontrent. Plus d’infos sur l’artiste
Collaboration avec :
— Iton Sur Seine (fer à béton)
— Kenneth Jones
— Jules Sacco
Avec Jardin d’Éden, Eva Gabrielle Sarfati propose une installation immersive mêlant sculptures, performance et récits hybrides, où le public est invité à explorer un univers animiste fait de métamorphoses, de mythes et de savoirs partagés.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Lavatronic 33 rue Charles Frérot 94250 Gentilly
https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2026-au-generateur-et-a-gentilly/ +33149869914 contact@legenerateur.com https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/legenerateurgentilly/?locale=fr_FR
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