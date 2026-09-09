Visite- atelier Découverte de Raymond Bigot sculpture et dessin ! Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Visite- atelier Découverte de Raymond Bigot sculpture et dessin !

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 15:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir les sculptures et les dessins de Raymond Bigot au musée Eugène-Boudin. À l’issue de cette petite visite, laissez libre cours à votre créativité en réalisant votre propre œuvre, inspirée de votre découverte.

Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, vous êtes invités à découvrir les sculptures et les dessins de Raymond Bigot au musée Eugène-Boudin.

À l’issue de cette petite visite, laissez libre cours à votre créativité en réalisant votre propre œuvre, inspirée de votre découverte. .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Visite- atelier Découverte de Raymond Bigot sculpture et dessin !

As part of the exhibition marking the 70th anniversary of SAMEB, you are invited to discover Raymond Bigot’s sculptures and drawings at the Eugène-Boudin Museum. After this short tour, give free rein to your creativity by creating your own artwork, inspired by what you have seen.

L’événement Visite- atelier Découverte de Raymond Bigot sculpture et dessin ! Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité