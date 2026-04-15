Visite-atelier en famille « Dans la peau d’un botaniste », Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort

Visite-atelier en famille « Dans la peau d’un botaniste » Samedi 6 juin, 14h00 Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale Charente-Maritime

7€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Visite-atelier en famille « Dans la peau d’un botaniste »

En clin d’œil au thème de la présente édition des rendez-vous aux jardins, la vue, les familles sont invitées à se glisser dans la peau d’un botaniste. Après une présentation de l’École de médecine navale, les publics découvrent les planches des ouvrages anciens de la bibliothèque. Les illustrations botaniques servent ensuite d’inspiration au dessin, qui s’appuie sur une observation minutieuse.

Enfants à partir de 7 ans

Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale 25 Rue Amiral Meyer, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546995957 https://www.musee-marine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rochefort.musee-marine.fr/ »}] Depuis 2018, l’épicerie solidaire La Boussole met en œuvre et entretient le jardin qui borde l’Ancienne école de médecine navale. Les plantes aromatiques et médicinales qui y sont cultivées font écho au jardin botanique de Rochefort autrefois géré par l’école et à sa collection botanique.

Visite-atelier en famille « Dans la peau d’un botaniste »

Musée national de la Marine © Maxime Franuziak