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Visite-atelier en famille Les îles du bout du monde Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Visite-atelier en famille Les îles du bout du monde Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Musée Cantini
Adresse
19 Rue Grignan
Ville
13006 Marseille 6e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Marseille 6e Arrondissement

Visite-atelier en famille Les îles du bout du monde

Vendredi 10 juillet 2026 de 14h à 16h.

Vendredi 28 août 2026 de 14h à 16h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-28

Rendez-vous au Musée Cantini pour une visite-atelier.Enfants
Atelier expérimentation des techniques surréalistes (grattage, frottage, décalcomanie) autour des œuvres de Max Ernst.

• À partir de 6 ans
• Durée 2h
• Sur réservation (pour les rendez-vous du mois d’août ouverture des réservations à partir du 16 août)   .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Join us at the Musée Cantini for a workshop tour.

L’événement Visite-atelier en famille Les îles du bout du monde Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille

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