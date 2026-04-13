Visite atelier famille de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé
Visite atelier famille de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé mercredi 5 août 2026.
Quimperlé
Visite atelier famille de l’exposition Métamorphoses
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Cette année, la Chapelle des Ursulines accueille Maël Nozahic, artiste peintre, graveuse, céramiste et sculptrice fouesnantaise.
Ses œuvres questionnent notre rapport à la nature, l’intimité de nos rêves et la force des messages que se transmettent des générations d’hommes et de femmes à travers les mythes. Son univers s’inspire du surréalisme, les couleurs et les irisations chatoient, la nature foisonnante invite des personnages hybrides, des figures mythologiques et divinatoires, qui révèlent la puissance de la création féminine.
tous les 1er et 3e mercredis du mois à 15h
Découverte et création autour de l’exposition pour une approche plus ludique à partir de 5 ans
L’atelier du 15 juillet sera animé par l’artiste
En mai et juin, la chapelle est ouverte du mardi au dimanche de 13h30 à 18h. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite atelier famille de l’exposition Métamorphoses
L’événement Visite atelier famille de l’exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- VOLO (chanson française), La Loco, Quimperlé 17 avril 2026
- Concert VOLO (chanson française) La Loco Quimperlé 18 avril 2026
- Rougail saucisse du Stade Quimperlois Salle Benoite Groult Quimperlé 18 avril 2026
- L’OPIUM DU PEUPLE & GRASSMAN Vs BIGFOOT (PUNK ROCK), La Loco, Quimperlé 18 avril 2026
- Concert L’Opium du peuple et Grassman vs Bigfoot La Loco Quimperlé 19 avril 2026