Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses Le Radar espace d’art actuel Bayeux
Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses Le Radar espace d’art actuel Bayeux samedi 27 juin 2026.
Bayeux
Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses
Le Radar espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-18 2026-08-22
Après une courte visite de l’exposition Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à réaliser un atelier de pratique artistique autour de la technique de l’estampe!
Après une courte visite de l’exposition Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à réaliser un atelier de pratique artistique autour de la technique de l’estampe! .
Le Radar espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr
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English : Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses
After a short tour of the Natures diverses exhibition, accompanied by a mediator, young and old alike will be invited to take part in a practical art workshop based on the printmaking technique!
L’événement Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses Bayeux a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Bayeux Intercom
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