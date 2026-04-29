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Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses Le Radar espace d’art actuel Bayeux

Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses Le Radar espace d’art actuel Bayeux

Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses Le Radar espace d’art actuel Bayeux samedi 27 juin 2026.

Lieu : Le Radar espace d'art actuel

Adresse : 24 rue des Cuisiniers

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bayeux

Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses

Le Radar espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-07-18 2026-08-22

Après une courte visite de l’exposition Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à réaliser un atelier de pratique artistique autour de la technique de l’estampe!
Après une courte visite de l’exposition Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à réaliser un atelier de pratique artistique autour de la technique de l’estampe!   .

Le Radar espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19  coordination@le-radar.fr

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English : Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses

After a short tour of the Natures diverses exhibition, accompanied by a mediator, young and old alike will be invited to take part in a practical art workshop based on the printmaking technique!

L’événement Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses Bayeux a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Bayeux Intercom

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