Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé

Quimperlé

Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Découverte et création autour de l’exposition pour une approche plus ludique à partir de 5 ans.

Tous les 1er et 3e mercredis du mois à 15h.

Sur réservation culture@quimperle.bzh .

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses

L’événement Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS