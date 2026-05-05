Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé

Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Chapelle des Ursulines

Adresse : 1 Avenue Jules Ferry

Ville : 29300 Quimperlé

Département : Finistère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Quimperlé

Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :
2026-06-17

Découverte et création autour de l’exposition pour une approche plus ludique à partir de 5 ans.
Tous les 1er et 3e mercredis du mois à 15h.
Sur réservation culture@quimperle.bzh   .

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses

L’événement Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Quimperlé (Finistère)