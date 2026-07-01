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AGENDA · Champlitte

VISITE-ATELIER La fête foraine fait son cinéma ! Musée Champlitte

mercredi 15 juillet 2026 · Musée · Champlitte

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée
Adresse
7 Rue de l'Église
Ville
70600 Champlitte
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Champlitte

VISITE-ATELIER La fête foraine fait son cinéma !

Musée 7 Rue de l’Église Champlitte Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Saviez-vous que les forains ont joué un rôle majeur dans l’émergence et la diffusion du
cinéma ? Découvrez cette passionnante histoire et appréhendez un objet fascinant la lanterne magique.   .

Musée 7 Rue de l’Église Champlitte 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 50  musee-champlitte@haute-saone.fr

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English : VISITE-ATELIER La fête foraine fait son cinéma !

L’événement VISITE-ATELIER La fête foraine fait son cinéma ! Champlitte a été mis à jour le 2026-07-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme