VISITE-ATELIER La fête foraine fait son cinéma ! Musée Champlitte
mercredi 15 juillet 2026 · Musée · Champlitte
Informations pratiques
Champlitte
VISITE-ATELIER La fête foraine fait son cinéma !
Musée 7 Rue de l’Église Champlitte Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Saviez-vous que les forains ont joué un rôle majeur dans l’émergence et la diffusion du
cinéma ? Découvrez cette passionnante histoire et appréhendez un objet fascinant la lanterne magique. .
Musée 7 Rue de l’Église Champlitte 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 50 musee-champlitte@haute-saone.fr
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English : VISITE-ATELIER La fête foraine fait son cinéma !
L’événement VISITE-ATELIER La fête foraine fait son cinéma ! Champlitte a été mis à jour le 2026-07-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme