Visite-atelier l’exposition d’Abderrahmane Cheref pour les enfants (8/12 ans) Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 – 11:45

Gratuit : oui Sur réservation Sur réservation (contact@lesfactotum.fr) En famille, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

Visite ouverte aux enfants (de 8 à 12 ans) accompagnés d’un adulteDurée : 45 min.???? Sur réservation (contact@lesfactotum.fr)

Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes 44000



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