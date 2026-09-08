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Visite-atelier l’exposition d’Abderrahmane Cheref pour les enfants (8/12 ans) Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 – 11:45
Gratuit : oui Sur réservation Sur réservation (contact@lesfactotum.fr) En famille, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12
Visite ouverte aux enfants (de 8 à 12 ans) accompagnés d’un adulteDurée : 45 min.???? Sur réservation (contact@lesfactotum.fr)
Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes 44000
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