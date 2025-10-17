Visite & atelier photo Photographier les mondes de l’eau RDV parking plaine d’Audinet Brives-Charensac

Visite & atelier photo Photographier les mondes de l’eau

RDV parking plaine d’Audinet Plaine d’Audinet Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi et 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Adolescents et/ou adultes sont conviés à une mini visite guidée de l’expo Eau source du patrimoine , extraits choisis en présence de l’auteur photographe. Suivie d’une balade-photo nature, pour poser un autre regard sur les secrets des bords de Loire.

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RDV parking plaine d’Audinet Plaine d’Audinet Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Adolescents and/or adults are invited to a mini guided tour of the Eau source du patrimoine exhibition, with extracts chosen in the presence of the photographer. Followed by a nature photo walk, to take another look at the secrets of the Loire banks.

L’événement Visite & atelier photo Photographier les mondes de l’eau Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay