Visite au coeur du parc éolien Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André

Visite au coeur du parc éolien

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 13:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Voguez à la découverte de l’énergie de demain.

Tout en profitant d’une vue imprenable sur le site, cette balade vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne l’énergie éolienne et les parcs éoliens en mer. Le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc est constitué de 62 éoliennes de 8 Mégawatts, pour une puissance totale de 496 Mégawatts. Les turbines sont réparties sur une surface de 75 km².

Inscription obligatoire. Minimum 60 personnes. .

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

