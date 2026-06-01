Saint-Quay-Portrieux

Visite au coeur du Parc Eolien

Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Voguez à la découverte de l’énergie de demain. Au départ de Saint-Quay-Portrieux, partez pour une croisière de 2h30.

Tout en profitant d’une vue imprenable sur le site, cette balade vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne l’énergie éolienne et les parcs éoliens en mer. Le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc est constitué de 62 éoliennes de 8 Mégawatts, pour une puissance totale de 496 Mégawatts. Les turbines sont réparties sur une surface de 75 km2.

Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h. .

Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-01 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme