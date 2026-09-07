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Visite audio-guidée de Sartène, Office de Tourisme de Sartène, Sartène

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme de Sartène · Sartène

Visite audio-guidée de Sartène, Office de Tourisme de Sartène, Sartène

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme de Sartène
Adresse
14 cours Sœur Amélie
Ville
20100 Sartène
Département
Corse-du-Sud

Visite audio-guidée de Sartène 19 et 20 septembre Office de Tourisme de Sartène Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, partez à la découverte de Sartène, « la plus corse des villes corses « , grâce à une visite audio-guidée offerte par l’Office de Tourisme du Sartenais Valinco Taravo.
Pendant 1h30, laissez-vous guider à travers les ruelles pavées de cette Cité d’Art et d’Histoire, seul, en famille ou entre amis.
La visite s’articule autour de 15 étapes retraçant les grands épisodes du passé sartenais : de la Place Porta, cœur animé de la ville, aux venelles de la vieille ville, en passant par l’échauguette, les maisons seigneuriales et l’église Sainte-Marie.

Anecdotes historiques, légendes et secrets jalonnent le parcours et vous plongent dans l’histoire et l’identité singulière de Sartène.
Une manière ludique et culturelle de découvrir la ville en toute autonomie, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visite gratuite, offerte par l’Office de Tourisme
⏱️ Durée : environ 1h30 – 15 étapes

Samedi 19 septembre : départs à partir de 9h – dernier créneau à 16h15
Dimanche 20 septembre : départs à partir de 9h – dernier créneau à 11h15
Sartène

Office de Tourisme de Sartène 14 cours Sœur Amélie Sartène 20100 Corse-du-Sud Corse 0495771540 https://lacorsedesorigines.com/ https://instagram.com/lacorsedesorigines/;https://facebook.com/lacorsedesorigines/;https://lacorsedesorigines.com/offres/journees-du-patrimoine-visite-de-sartene-sartene-fr-5968301/
**À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, partez à la découverte de Sartène, « la plus corse des villes corses « , grâce à une visite offerte …

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