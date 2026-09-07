Visite audio-guidée de Sartène, Office de Tourisme de Sartène, Sartène

Informations pratiques

Visite audio-guidée de Sartène 19 et 20 septembre Office de Tourisme de Sartène Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, partez à la découverte de Sartène, « la plus corse des villes corses « , grâce à une visite audio-guidée offerte par l’Office de Tourisme du Sartenais Valinco Taravo.

Pendant 1h30, laissez-vous guider à travers les ruelles pavées de cette Cité d’Art et d’Histoire, seul, en famille ou entre amis.

La visite s’articule autour de 15 étapes retraçant les grands épisodes du passé sartenais : de la Place Porta, cœur animé de la ville, aux venelles de la vieille ville, en passant par l’échauguette, les maisons seigneuriales et l’église Sainte-Marie.

Anecdotes historiques, légendes et secrets jalonnent le parcours et vous plongent dans l’histoire et l’identité singulière de Sartène.

Une manière ludique et culturelle de découvrir la ville en toute autonomie, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visite gratuite, offerte par l’Office de Tourisme

⏱️ Durée : environ 1h30 – 15 étapes

Samedi 19 septembre : départs à partir de 9h – dernier créneau à 16h15

Dimanche 20 septembre : départs à partir de 9h – dernier créneau à 11h15

Sartène

Office de Tourisme de Sartène 14 cours Sœur Amélie Sartène 20100 Corse-du-Sud Corse 0495771540 https://lacorsedesorigines.com/ https://instagram.com/lacorsedesorigines/;https://facebook.com/lacorsedesorigines/;https://lacorsedesorigines.com/offres/journees-du-patrimoine-visite-de-sartene-sartene-fr-5968301/

**À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, partez à la découverte de Sartène, « la plus corse des villes corses « , grâce à une visite offerte …

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