Visite audioguidée des vestiges romains et celtiques, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck

Informations pratiques

Visite audioguidée des vestiges romains et celtiques 19 et 20 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les vestiges romains et celtiques en toute autonomie sur votre smartphone, en téléchargeant nos visites audioguidées.

Une visite adaptée est spécialement proposée au jeune public.

Les visites sont déclinées en dix langues : français, allemand, anglais, néerlandais, espagnol, italien, portugais, russe, chinois et japonais.

En continu.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck, France Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33387350220 https://moselle-culture.fr Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck – Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C.

Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la Princesse de Reinheim. Parkings, bus, piste cyclable.

Découvrez les vestiges romains et celtiques en toute autonomie sur votre smartphone, en téléchargeant nos visites audioguidées.

© Laurent Beckrich pour le Dept. 57