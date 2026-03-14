Visite Authentique Petite Cité de Caractère Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges

Visite Authentique Petite Cité de Caractère

Office de tourisme du Pays de Pouzauges 30 Place de l’Église Pouzauges Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-20 2026-10-27

Profitez d’une visite guidée d’1h30 qui vous conduira jusqu’à l’intérieur du Château. Découvrez toute l’histoire de Pouzauges, du Moyen-Age jusqu’à nos jours.

Une visite guidée à la découverte de l’histoire de Pouzauges, petite cité de caractère®.

Vous emprunterez des venelles étroites accrochées à flanc de colline, pour monter tout en haut de la ville… jusqu’à l’intérieur du Château !

Vacances de printemps et d’automne les mardis à 10h30 (14 et 21 avril, 20 et 27 octobre)

Du 16 au 30 juin + septembre les mardis à 10h30

Juillet et Août les mardis et les jeudis à 10h30 (14 juillet compris)

Au départ de l’Office de Tourisme

Durée 1h30 Tarif Adulte 6 € Réduit (PSH + étudiants) 5.00 €- Enfant 3.5 € .

Office de tourisme du Pays de Pouzauges 30 Place de l’Église Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

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English :

Enjoy a 1h30 guided tour that takes you inside the Château. Discover the history of Pouzauges, from the Middle Ages to the present day.

L’événement Visite Authentique Petite Cité de Caractère Pouzauges a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges