Visite autonome au jardin de Reg, Reg’s Garden – Badger’s Holt, St Brelade

Visite autonome au jardin de Reg 5 – 7 juin Reg’s Garden – Badger’s Holt

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les jardins sont entretenus avec amour par Reg et il peut souvent être trouvé pour vous donner un bref aperçu de son jardin et de son développement au fil des ans. Prenez le temps de vous détendre et de profiter de la tranquillité du jardin et de la cascade, tout en gardant un œil sur les écureuils roux et les libellules qui ont trouvé leur foyer ici. Il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants, avec un jardin animalier thématique et des maisons de wendy pour jouer. Le jardin comprend également un salon de thé, des stands d’artisanat et des boutiques éphémères de charité.

Reg’s Garden – Badger’s Holt Badger’s Holt, La Route des Genets, St Brelade, JE3 8DB,Jersey St Brelade JE3 8DS La Vingtaine des Quennevais 0044 1534 743756 https://www.facebook.com/p/Regs-Garden-St-Brelade-61577970140260/ Reg’s Garden est un jardin créé par Reg Langois, s’étendant sur 1,5 hectares au cœur de St Brelade, avec une abondance de plantes et un grand étang avec beaucoup de canards! Il vaut bien une visite pour son ambiance pure et simple. Le jardin a remporté le prix majeur du Jersey Tourism Silver Bowl deux années consécutives, pour le meilleur ‘jardin ouvert’. En vous promenant dans le jardin, vous verrez des milliers de plantes qui ont été soigneusement choisies pour leur parfum, leur apparence et principalement pour leur attraction envers la faune. ENTRÉE GRATUITE ! Il accueille des boutiques éphémères pour les associations caritatives et les artisans locaux. Il y a un grand parking adjacent au jardin, l’accès en fauteuil roulant ne pourrait pas être plus facile et tous les chemins sont plats, sauf celui qui vous emmène derrière la cascade, qui a une inclinaison douce.

Les jardins sont entretenus avec amour par Reg et il peut souvent être trouvé pour vous donner un bref aperçu de son jardin et de son développement au fil des ans. Prenez le temps de vous détendre et…

©RegLanglois