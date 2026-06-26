Visite aux chandelles à l’Abbaye de Mortemer Lisors
Visite aux chandelles à l’Abbaye de Mortemer Lisors samedi 4 juillet 2026.
Lisors
Visite aux chandelles à l’Abbaye de Mortemer
Lisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Ambiance de nuit à Mortemer⛪️✨✨✨
Les visiteurs peuvent découvrir l’abbaye de nuit avec son atmosphère si particulière et envoûtante.
La brume des étangs montant sur les ruines, les lumières vacillantes dans le cloître permettent de découvrir Mortemer d’une autre manière.
Au programme de cette nocturne ;
1️⃣il y aura pour commencer la visite des pièces meublées aux chandelles.
2️⃣En descendant l’escalier en pierre, vous pourrez découvrir les limbes de Mortemer avec les sous-sols du Musée des légendes et des fantômes.
3️⃣Partez ensuite dans l’obscurité découvrir le parcs et les étangs situés au cœur de la avec votre lampe torche.
infos pratiques
Visite nocturne le samedi 4 juillet de 21h30 à minuit.
Attention fermeture de la billetterie à 22h30.
8,50€ pour les adultes 6,50€ pour les enfants
Abbaye de Mortemer 27440 Lisors
N’oubliez pas vos lampes torches
Il n’est pas nécessaire de réserver au préalable, billetterie sur place ouverte de 21h30 à 22h30.
Renseignements:
mortemer@orange.fr
Tel: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84
Web: www.abbaye-de-mortemer.fr .
Lisors 27440 Eure Normandie +33 6 71 75 48 84 mortemer@orange.fr
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English : Visite aux chandelles à l’Abbaye de Mortemer
L’événement Visite aux chandelles à l’Abbaye de Mortemer Lisors a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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