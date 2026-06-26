Lisors

Visite aux chandelles à l’Abbaye de Mortemer

Lisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Ambiance de nuit à Mortemer⛪️✨✨✨

Les visiteurs peuvent découvrir l’abbaye de nuit avec son atmosphère si particulière et envoûtante.

La brume des étangs montant sur les ruines, les lumières vacillantes dans le cloître permettent de découvrir Mortemer d’une autre manière.

Au programme de cette nocturne ;

1️⃣il y aura pour commencer la visite des pièces meublées aux chandelles.

2️⃣En descendant l’escalier en pierre, vous pourrez découvrir les limbes de Mortemer avec les sous-sols du Musée des légendes et des fantômes.

3️⃣Partez ensuite dans l’obscurité découvrir le parcs et les étangs situés au cœur de la avec votre lampe torche.

infos pratiques

Visite nocturne le samedi 4 juillet de 21h30 à minuit.

Attention fermeture de la billetterie à 22h30.

8,50€ pour les adultes 6,50€ pour les enfants

Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

N’oubliez pas vos lampes torches

Il n’est pas nécessaire de réserver au préalable, billetterie sur place ouverte de 21h30 à 22h30.

Renseignements:

mortemer@orange.fr

Tel: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84

Web: www.abbaye-de-mortemer.fr .

Lisors 27440 Eure Normandie +33 6 71 75 48 84 mortemer@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite aux chandelles à l’Abbaye de Mortemer

L’événement Visite aux chandelles à l’Abbaye de Mortemer Lisors a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Lyons Andelle